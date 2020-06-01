Стало известно, сколько зарабатывают в год самые богатые депутаты Башкирии

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:52:02+03:00

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Башкирские депутаты обнародовали декларации о своих доходах за 2019 год. Самым богатым среди народных избранников оказался член Комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам Ахмет Ишмухаметов. Годовой доход чиновника составил почти 257 миллионов рублей, не считая элитный внедорожник Land Rover, внушительный загородный дом на 282 «квадрата», 13 земельных участков, две просторные квартиры и девять нежилых зданий.

На втором месте по уровню доходов оказался член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Олег Филиппов. Он заработал за год 149,2 млн рублей, а в его собственности находятся четыре квартиры, загородный дом, два огромных земельных участка, престижный Lexus RX-350 и 20 нежилых объектов недвижимости.

На третьем месте расположился член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Денис Назаров и его 115,8 млн рублей годового дохода. Сюда же прибавим две иномарки Bentley Continental и MercedesBenz Viano, семь земельных участков общей площадью около 15 тысяч квадратных метров, часть квартиры площадью в 176 «квадратов» и 8 объектов нежилой недвижимости.

А вот председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев за 2019 год заработал всего около 6,6 млн рублей. Также в его собственности имеется квартира на 217,8 квадратных метра (владеет пополам с супругой) и гараж на 37,6 квадратных метра. А вот автомобиля у Константина Толкачева нет.

ИСТОЧНИК KP.RU