В уфимской больнице №13 введен карантин из-за коронавируса

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:52:21+03:00

Несмотря на закрытие сразу двух отделений, Минздрав отрицает вспышку ковида в медучреждении

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В уфимской больнице №13 на карантин закрыты два отделения: гематологическое и обсервационное. Об этом сообщила пресс-секретарь республиканского Минздрава София Алешина.

По словам специалиста, ограничительные мероприятия ввел главный санитарный врач Башкирии. «22 мая был введен карантин в гематологическом отделении и 1 июня – в обсервационном отделении. Вспышки [коронавируса] нет. Остальные отделения работают в штатном режиме», – объяснила Алешина.

Согласно статистике Минздрава РБ, по состоянию на 13:00 1 июня в 13-й больнице лечатся 11 ковидных пациентов. Всего в республиканских медучреждениях лежат 958 человек с коронавирусом, 36 из них в тяжелом состоянии и девять – на аппарате искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU