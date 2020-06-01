В уфимской больнице №13 введен карантин из-за коронавируса
В уфимской больнице №13 на карантин закрыты два отделения: гематологическое и обсервационное. Об этом сообщила пресс-секретарь республиканского Минздрава София Алешина.
По словам специалиста, ограничительные мероприятия ввел главный санитарный врач Башкирии. «22 мая был введен карантин в гематологическом отделении и 1 июня – в обсервационном отделении. Вспышки [коронавируса] нет. Остальные отделения работают в штатном режиме», – объяснила Алешина.
Согласно статистике Минздрава РБ, по состоянию на 13:00 1 июня в 13-й больнице лечатся 11 ковидных пациентов. Всего в республиканских медучреждениях лежат 958 человек с коронавирусом, 36 из них в тяжелом состоянии и девять – на аппарате искусственной вентиляции легких.
ИСТОЧНИК KP.RU