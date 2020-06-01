Министр труда Башкирии прокомментировала свой пост о девушке, отказавшейся работать за 18 тысяч рублей

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:40:29+03:00

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Министр труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова прокомментировала свой пост в фейсбуке о девушке, которая не согласилась работать за 18 тысяч рублей. Напомним, чиновницу удивило, что соискательница отказалась устраиваться за такие деньги в «государственное учреждение», где «все солидно», и предпочла жить на пособие по безработице. Публикация вызвала большой отклик у жителей республики, не обошлось и без негатива. Поэтому Иванова решила объяснить свою позицию, написав еще один пост.

«Да, 18 000 это не предел мечтаний. Но ведь это стартовая сумма, со временем с учетом опыта и результатов, зарплата вырастет. Средняя зарплата в службе сложилась 24.5 тысячи за 2019 год. Все мы в начале своей трудовой жизни работали и за меньшие деньги», – отметила министр.

Иванова выразила сожаление, что у центра занятости нет возможности предлагать всем высокую зарплату, «да и вся система труда и соцзащиты не может похвалиться» большим заработком. По ее словам, она написала тот самый пост в расчете на людей, которых «выручит эта работа в такое нелегкое время». Отклик на вакансию, как отметила министр, был получен.

ИСТОЧНИК KP.RU