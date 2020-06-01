2020-06-01T15:30:43+03:00
Общество

Аналитики рассказали, где нужно работать уфимцам, чтобы получать больше 100 тысяч рублей

Популярный банк вакансий составил свой топ высокооплачиваемых профессий
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Неплохо заработать можно и будучи обычным таксистомНеплохо заработать можно и будучи обычным таксистом
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Специалисты сервиса по поиску работы рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в Уфе. Рейтинг был составлен исходя из имеющихся данных на май текущего года.

Самую высокую зарплату, согласно «Работе.ру», получают менеджеры по продажам в автодилерской компании. Сотрудники здесь могут рассчитывать на 150 тысяч рублей в месяц. Второе место в топе занимает профессия агента по недвижимости. За проведение успешных сделок риэлтор может получить как минимум 90 тысяч рублей.

В список высокооплачиваемых работников также вошли водители-экспедиторы. Их получка может достигать 120 тысяч рублей. Уфимские таксисты, как следует из аналитических данных, тоже могут дойти до отметки в 100 тысяч рублей заработка.

Представители банка вакансий также отметили, что в Уфе за последние два месяца резко увеличилось – в 7,2 раза – количество откликов на вакансии по удаленной работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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