В Уфе запущены все фонтаны: где они находятся и по какому графику будут работать

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:39:12+03:00

В башкирской столице привели в действие 21 городской фонтан

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Сегодня, 1 июня, в Уфе были запущены все городские фонтаны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего на территории башкирской столицы работает 21 фонтан. Городские службы оснастили все объекты информационными табличками с просьбой соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

В Уфе запускаются фонтаны // 1.06.

В мэрии представили места расположения фонтанов и график их работы:

- фонтан «Семь девушек», Театральный сквер - с 10.00 до 00.00;

- на площади Салавата Юлаева - с 10.00 до 00.00;

- в парке Ленина - с 10.00 до 22.00;

- перед ГКЗ «Башкортостан» - с 10.00 до 22.00;

- перед кинотеатром «Родина» - с 10.00 до 20.00;

- перед Башкирским государственным академическим театром драмы имени М. Гафури - с 08.00 до 22.00;

- перед кинотеатром «Искра» - с 14.00 до 20.00;

- перед Дворцом творчества «Орион» - с 14.00 до 20.00;

- перед Уфимским городским отделом ЗАГС – с 14.00 до 20.00;

- перед домом №21 по улице Правды – с 14.00 до 20.00;

- в сквере имени Дзержинского – с 14.00 до 20.00;

- около дома №64 по улице Достоевского - с 14.00 до 20.00;

- перед Дворцом Молодежи - с 14.00 до 20.00;

- на Площади двух фонтанов – с 00:00 до 20.00;

- в сквере Худайбердина - с 14.00 до 20.00;

- в сквере Нуриева – с 08.00 до 22.00;

- в парке Якутова – с 10.00 до 22.00;

- в сквере Мустая Карима – с 10.00 до 20.00;

- на Первомайской аллее – с 10.00 до 23.00;

- перед «Уфа-Ареной» - с 10.00 до 00:00;

- на площади Ленина – с 10.00 до 00.00.

ИСТОЧНИК KP.RU