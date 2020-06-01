2020-06-01T14:39:12+03:00
Общество

В Уфе запущены все фонтаны: где они находятся и по какому графику будут работать

В башкирской столице привели в действие 21 городской фонтан
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: vk.com // Радий Хабировфото: vk.com // Радий Хабиров
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 июня, в Уфе были запущены все городские фонтаны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего на территории башкирской столицы работает 21 фонтан. Городские службы оснастили все объекты информационными табличками с просьбой соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

В Уфе запускаются фонтаны // 1.06.

В мэрии представили места расположения фонтанов и график их работы:

- фонтан «Семь девушек», Театральный сквер - с 10.00 до 00.00;

- на площади Салавата Юлаева - с 10.00 до 00.00;

- в парке Ленина - с 10.00 до 22.00;

- перед ГКЗ «Башкортостан» - с 10.00 до 22.00;

- перед кинотеатром «Родина» - с 10.00 до 20.00;

- перед Башкирским государственным академическим театром драмы имени М. Гафури - с 08.00 до 22.00;

- перед кинотеатром «Искра» - с 14.00 до 20.00;

- перед Дворцом творчества «Орион» - с 14.00 до 20.00;

- перед Уфимским городским отделом ЗАГС – с 14.00 до 20.00;

- перед домом №21 по улице Правды – с 14.00 до 20.00;

- в сквере имени Дзержинского – с 14.00 до 20.00;

- около дома №64 по улице Достоевского - с 14.00 до 20.00;

- перед Дворцом Молодежи - с 14.00 до 20.00;

- на Площади двух фонтанов – с 00:00 до 20.00;

- в сквере Худайбердина - с 14.00 до 20.00;

- в сквере Нуриева – с 08.00 до 22.00;

- в парке Якутова – с 10.00 до 22.00;

- в сквере Мустая Карима – с 10.00 до 20.00;

- на Первомайской аллее – с 10.00 до 23.00;

- перед «Уфа-Ареной» - с 10.00 до 00:00;

- на площади Ленина – с 10.00 до 00.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр труда Башкирии прокомментировала свой пост о девушке, отказавшейся работать за 18 тысяч рублей
Башкирский Реабилитационный центр для детей подвел итоги конкурса
Аналитики рассказали, где нужно работать уфимцам, чтобы получать больше 100 тысяч рублей
«Может быть, что-то более эстетическое?»: главе Башкирии не понравилось название новой остановки
В Уфе запущены все фонтаны: где они находятся и по какому графику будут работать
В одном из районов Башкирии ущерб от града и ветра составил 20 млн рублей
Ураган в Башкирии оставил без электричества 31 населенный пункт
Открытие купального сезона в Уфе запланировано на 10 июня
Парламент Башкирии снимет запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 10:00
Детские лагеря и санатории в Уфе и Башкирии 2020: когда откроются
В день последнего звонка в Башкирии учителя следили за выпускниками до четырех часов утра
Стало известно, сколько детей в Башкирии получат по 10 тысяч рублей
В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры: что в них будет работать
«Я требую наказать»: глава Башкирии устроил разнос любителям кальянов
«Подпрыгнул от счастья»: глава Башкирии рассказал о своей реакции на создание особой экономической зоны
«Динамика заражения идет на спад»: число заболевших коронавирусом в Башкирии достигло 3337 человек
В Башкирии снова ослабили режим самоизоляции: что изменилось
Под Уфой мужчина скончался после ремонта в своем доме
В Башкирии за сутки произошло сразу два ДТП с мотоциклистами – ни один из них не имел водительских прав
Назван средний размер пенсий в Башкирии в 2020 году
В Уфе доноров с редкой группой просят срочно сдать кровь
В Башкирии появится особая экономическая зона «Алга»