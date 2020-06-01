В Уфе запущены все фонтаны: где они находятся и по какому графику будут работать
Сегодня, 1 июня, в Уфе были запущены все городские фонтаны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Всего на территории башкирской столицы работает 21 фонтан. Городские службы оснастили все объекты информационными табличками с просьбой соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.
В Уфе запускаются фонтаны // 1.06.
В мэрии представили места расположения фонтанов и график их работы:
- фонтан «Семь девушек», Театральный сквер - с 10.00 до 00.00;
- на площади Салавата Юлаева - с 10.00 до 00.00;
- в парке Ленина - с 10.00 до 22.00;
- перед ГКЗ «Башкортостан» - с 10.00 до 22.00;
- перед кинотеатром «Родина» - с 10.00 до 20.00;
- перед Башкирским государственным академическим театром драмы имени М. Гафури - с 08.00 до 22.00;
- перед кинотеатром «Искра» - с 14.00 до 20.00;
- перед Дворцом творчества «Орион» - с 14.00 до 20.00;
- перед Уфимским городским отделом ЗАГС – с 14.00 до 20.00;
- перед домом №21 по улице Правды – с 14.00 до 20.00;
- в сквере имени Дзержинского – с 14.00 до 20.00;
- около дома №64 по улице Достоевского - с 14.00 до 20.00;
- перед Дворцом Молодежи - с 14.00 до 20.00;
- на Площади двух фонтанов – с 00:00 до 20.00;
- в сквере Худайбердина - с 14.00 до 20.00;
- в сквере Нуриева – с 08.00 до 22.00;
- в парке Якутова – с 10.00 до 22.00;
- в сквере Мустая Карима – с 10.00 до 20.00;
- на Первомайской аллее – с 10.00 до 23.00;
- перед «Уфа-Ареной» - с 10.00 до 00:00;
- на площади Ленина – с 10.00 до 00.00.
ИСТОЧНИК KP.RU