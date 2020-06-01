2020-06-01T13:46:15+03:00
Происшествия

В одном из районов Башкирии ущерб от града и ветра составил 20 млн рублей

От стихии пострадали сельскохозяйственные посевы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: госкомитет РБ по ЧСфото: госкомитет РБ по ЧС
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Ущерб от града и ветра, которые накрыли вчера Башкирию, в одном только Буздякском районе составил 20 млн рублей. Там существенно пострадали сельскохозяйственные посевы. О последствиях разыгравшейся стихии сообщил руководитель госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров.

«31 мая в систему 112 поступило 215 сообщений о повреждении кровли жилых домов, школ, детского оздоровительного лагеря, зданий сельхозпредприятий, а также о нарушении электроснабжения в результате сильного ветра. Повреждены кровли в Буздякском, Кушнаренковском, Шаранском и Чекмагушевском районах, – доложил Гумеров на онлайн-оперативке правительства. – Из-за сильного ветра и града пострадали сельхозпосевы – ущерб по предварительным оценкам только по Буздякскому району составил 20 млн рублей.

Напомним, из-за урагана в Башкирии без электроснабжения остался 31 пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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