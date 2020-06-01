2020-06-01T12:43:57+03:00
Общество

Открытие купального сезона в Уфе запланировано на 10 июня

В башкирской столице официально будут работать девять пляжей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗ по Уфефото: УГЗ по Уфе
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В Уфе купальный сезон планируется открыть 10 июня. Об этом сообщает управление гражданской защиты. В аварийном ведомстве отметили, что традиционная дата (1 июня) была перенесена из-за действующих ограничений в связи с пандемией коронавируса.

В 2020 году для отдыха уфимцев определено девять официальных пляжей: «Карьерное» (Демский район); «Гольфстрим» и «Райский берег» (озеро Теплое, Калининский район), «Песчаный» (акватория реки Уфы); «Солнечный» (Кировский район); зона отдыха в районе стадиона «Водник» и «Ак Яр» (в акватории реки Белой, Ленинский район); «Берег солнца» и «Сипайловское сочи» (акватория реки Уфы, Октябрьский район).

Сейчас арендаторы наводят порядок на пляжах: обновляют оборудования, благоустраивают территории, проводят дезинфекцию. До 10 июня места отдыха посетит специальная комиссия, которая оценит готовность к купальному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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