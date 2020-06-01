2020-06-01T12:01:57+03:00
Общество

Парламент Башкирии снимет запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 10:00

Законодатели решили вернуться к прежнему графику
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Башкирские законодатели снимут запрет на розничную продажу спиртного с 22:00 до 10:00. Норма была введена буквально в прошлом году в рамках антиалкогольной кампании, однако депутаты Курултая-Госсобрания решили вернуться к прежнему графику. В республике будет действовать только федеральный запрет, согласно которому горячительные напитки разрешено продавать с 8:00 до 23:00.

Кроме того, парламентом республики особыми полномочиями наделен Госкомитет по торговле и защите прав предпринимателей. Ведомство имеет право «устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции».

«Предлагаемые нововведения позволяют перейти к более мягкой схеме регулирования ограничений в сфере продажи алкоголя. Если, например, в каком-то районе проходит местный праздник и принимается решение о неуместности продажи алкоголя в этот день, то соответствующий запрет будет вводиться только в этом районе», – отметил спикер Курултая Константин Толкачев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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