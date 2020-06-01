2020-06-01T11:32:09+03:00
Общество

Детские лагеря и санатории в Уфе и Башкирии 2020: когда откроются

Власти назвали наиболее вероятные даты запуска детской оздоровительной кампании
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Детские лагеря начнут работать в июлеДетские лагеря начнут работать в июле
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Власти Башкирии назвали наиболее вероятные даты открытия детских лагерей и санаториев.

По словам министра образования республики Айбулата Хажина, в региональный реестр сейчас внесены 2157 учреждений для детей, из них 400 завершают все необходимые предварительные работы, получают заключения санэпиднадзора и к началу оздоровительной кампании будут «абсолютно готовы». Минобр РБ совместно с Роспотребнадзором разработал график поэтапного запуска лагерей.

Уже 15 июня планируется открыть детские санатории, профилактории санитарно-оздоровительные лагеря. На территории Башкирии располагается 28 таких учреждений.

К 1 июля власти региона намерены дать «добро» на работу остальных видов лагерей: труда и отдыха, оздоровительных и пришкольных. Их посетят порядка двухсот тысяч детей. Глава Башкирии Радий Хабиров предупредил, что срок открытия этих учреждений может быть перенесен на 13 июля – все зависит от того, как в республике сложится ситуация с коронавирусом.

Резюмируем: 15 июня откроются детские санатории, а 1 или 13 июля — лагеря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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