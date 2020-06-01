Стало известно, сколько детей в Башкирии получат по 10 тысяч рублей

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:48:37+03:00

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Сегодня, 1 июня, во время оперативного совещания в башкирском правительстве вице-премьер Ленара Иванова озвучила в своем докладе сколько детей по всей республике получат единовременную выплату 10 тысяч рублей. Выплаты должны начаться уже с сегодняшнего дня. Для оформления родителям нужно было подать заявление через сатй Госуслуги.

- Самая большая и самая ожидаемая выплата – это единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. На нее имеют право 709 тысяч детей нашей республики от трех до 15 лет включительно. По данным пенсионного фонда уже более чем на 400 тысяч детей родителями поданы заявления. Соответственно постепенно на их банковские счета и на карты деньги будут поступать, - заявила Иванова.

Кроме того, вице-премьер напомнила, что скоро начнут выплачивать пособия по уходу за ребенком от трех до семи лет. Эти выплаты будут постоянными и положены они малоимущим гражданам.

- Если 10 тысяч – это единовременная выплата, то от трех до семи остается с нами навсегда, - подчеркнула Ленара Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU