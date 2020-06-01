2020-06-01T09:45:01+03:00
Коронавирус Covid-19

«Я требую наказать»: глава Башкирии устроил разнос любителям кальянов

По словам Радия Хабирова, курение на улице способствует риску распространения коронавируса
Инга НОВИЦКАЯ
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Любителям кальяна теперь лучше не собираться на открытом воздухе, чтобы не нарваться на штрафЛюбителям кальяна теперь лучше не собираться на открытом воздухе, чтобы не нарваться на штрафФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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На очередном оперативном заседании в правительстве республики Радий Хабиров потребовал разобраться с молодежью, игнорирующей запрет собираться вместе и курить кальян. Глава республики возмутился тому факту, что сами кальянные запрещены, но молодежь часто игнорирует запрет, собирается компаниями на природе, на набережной, в парках и курит кальян, не обращая внимания на все запреты и подвергая риску не только собственное здоровье, но и здоровье окружающих. Кроме того, зачастую любители кальяна шумят, ведут себя агрессивно, мешая окружающим.

- Я требую обратить на это особое внимание и рассмотреть особые меры наказания для тех, кто это закон не соблюдает, - потребовал Радий Хабиров.

Кроме того, глава Башкирии потребовал переговорить с ректорами вузов, чтобы те, в свою очередь, повлияли на студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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