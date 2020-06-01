«Подпрыгнул от счастья»: глава Башкирии рассказал о своей реакции на создание особой экономической зоны

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:27:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 1 июня, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики поздравил своих коллег с созданием особой экономической зоны «Алга». Накануне распоряжение об этом подписал премьер-министр правительства России Михаил Мишустин.

- Это большая, очень нужная для нас история. Вы знаете, довольно небольшое количество особых экономических зон на территории Российской Федерации. При умелой работе они могут стать серьезными локомотивами нашего развития. Мы почти год этим занимались. Я попрошу коллег в администрации подготовить наградные материалы, кто имел к этому отношение, - заявил Хабиров.

Глава республики также подчеркнул, что уже 4 июня в Ишимбае, где будет располагаться особая экономическая зона, состоится выездное совещание правительства. В завершении Радий Хабиров поздравил чиновников с этим событием.

- Мне, когда сообщили, я реально подпрыгнул от счастья, - рассказал с улыбкой глава Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU