Под Уфой мужчина скончался после ремонта в своем доме

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:02:49+03:00

Мужчину доставили в больницу, но было уже поздно

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Обычный ремонт в частном доме под Уфой привел к трагическим последствиям. Мужчина чинил водосточную систему в своем жилище и, сорвавшись с лестницы, получил тяжелые травмы. После несчастного случая его доставили в больницу, но врачи были бессильны.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», все произошло утром 27 мая. Из дома в поселке 8 марта в 21-ю больницу был госпитализирован мужчина. У него диагностировали травмы головы и тела. Врачи сразу же направили пациента в реанимационное отделение. Несмотря на усилия медиков, уфимца спасти не удалось. Он скончался на больничной койке.

Происшествием заинтересовались правоохранители. В дом погибшего выезжала следственно-оперативная группа. На месте они выяснили, что мужчина серьезно пострадал во время ремонта сантехники – он получил несовместимые с жизнью травмы из-за падения с лестницы. Тело несчастного было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU