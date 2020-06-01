В Башкирии за сутки произошло сразу два ДТП с мотоциклистами – ни один из них не имел водительских прав

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:40:21+03:00

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В Башкирии накануне, 31 мая, произошло сразу две аварии с участием мотоциклистов. Известно, что оба водителя не имели водительских прав. Подробнее о дорожных инцидентах рассказали в республиканской ГИБДД.

Первое ДТП случилось около девяти часов вечера на 26 км трассы Уфа-Оренбург. На перекрестке столкнулись вазовская «четырнадцатая» под управлением 32-летнего жителя башкирской столицы, и мотоцикл. За рулем двухколесного транспорта находился 28-летний парень. Он получил незначительные травмы. Во время выяснения обстоятельств ДТП сотрудники полиции выяснили, что мотоциклист не имел водительских прав.

ДТП в Кармаскалинском районе // фото: ГИБДД РБ

Вторая авария произошла двумя часами позже в Кармаскалинском районе, где на девятом километре автодороге Уфа-Инзер-Белорецк 20-летний местный житель на «Урале» перевернулся прямо на проезжей части. Молодого человека госпитализировали с различными травмами. Парень не имел водительских прав, а кроме того, его мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

«За субботу и воскресенье произошло четыре ДТП с участием мототранспорта. В них один человек погиб, четверо травмированы», – отметили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU