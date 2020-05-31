2020-05-31T20:01:54+03:00
Происшествия

В Башкирии 13-летняя девочка застряла в качелях

Из «металлического плена» ребенка освободили спасатели
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧСФото: пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС
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Сегодня, 31 мая, в Туймазах произошел необычный случай. На детской площадке в качелях застряла 13-летняя девочка. Когда она поняла, что не может самостоятельно выбраться, стала звать на помощь взрослых. Прибежавшие на крик местные жители также не смогли освободить ребенка из «металлического плена» - пришлось вызывать спасателей.

Прибывшие на место сотрудники аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по ЧС аккуратно и безопасно перекусили качели специальным инструментом и освободили девочку. К счастью, медицинская помощь ей не понадобилась, сообщили в пресс-службе госкомитета.

Сотрудники экстренных служб напоминают, что дети могут попасть в еду на ровном месте, поэтому очень важно объяснить им основные правила безопасности на прогулке и дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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