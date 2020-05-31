В центре Уфы из-за коммунальной аварии десятки домов остались без воды
Накануне в центре Уфы произошла коммунальная авария, из-за которой десятки домов остались без воды. Как сообщает «Уфаводоканал», на пересечении улиц Ленина и Кирова произошла подземная утечка. Чтобы обследовать водопровод и обнаружить точное место прорыва, коммунальщики перекрыли трубу диаметром 500 мм.
На данный момент без воды остаются дома по улице Ленина №№ 31/33, 33/1, 37/1, 39, 47, 51, 56, 59, 60, 63, 65, 65а, 72.
По улице Революционная дом 18/20; по улице Достоевского жилые дома №№ 68, 65, 73, 73/1.
По улице Кирова жилые дома №№ 5, 29 и 34. По улице Мустая Карима №№ 16 и 28.
Кроме того, без водоснабжения оказались и административные здания. Например, администрация Ленинского района Уфы по адресу Мустая Карима, 19.
Воду отключили и в других офисных и административных зданиях. Список адресов выглядит следующим образом:
По улице Достоевского 67 – школа №39; №78 – дом-музей Ленина.
Административные здания по улице Ленина №№ 33/1, 37, 37/1, 62, 65, 65/4, 70.
Административные здания по улице Кирова №№ 15, 27, 27/1.
По улице Цюрупы 55/1 административное здание и 55/1А – поликлиника №2.
Без воды остался и детский садик по улице Революционная, 18/1.
Власти Уфы организовали подвоз воды для местных жителей по адресу: улица Ленина, 70.
ИСТОЧНИК KP.RU