Высадили из лодки и оставили на обрыве: в Уфе спасли женщину, оказавшуюся посреди ночи на берегу реки

31 Май 2020 2020-05-31T17:23:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 31 мая, поздно ночью, в службу спасения позвонил мужчина, который сообщил, что слышит крики о помощи, которые доносятся с правого берега реки Уфы. Сам она находился на противоположном берегу, в районе ВДНХ. В темноте он не смог определить источник, но сразу понял – женщина попала в беду. Прибывшие на место спасатели Управления гражданской защиты обнаружили на обрывистом берегу 30-летнюю уфимку.

Почти целый час сотрудники УГЗ Уфы прочесывали берег реки Уфы в поисках потерявшейся женщины. К счастью, поиски завершились благополучно – спасенную женщину доставили на водно-спасательную станцию и напоили чаем. В медицинской помощи она не нуждалась.

Как рассказали в пресс-службе УГЗ Уфы, женщина сообщила спасателям, что ее высадили из лодки на берег. Самостоятельно выбраться она не могла, как и вызвать помощь: с собой у нее не было мобильного телефона. Спасатели передали пострадавшую в руки полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU