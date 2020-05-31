«Мать нужно устранить»: парень из Башкирии устроил заказное убийство мамы, киллер расправился и с его сестрой

31 Май 2020 2020-05-31T16:48:04+03:00

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Громкая история с заказным убийством в Сибае, которая произошла три года назад, завершилась строгим приговором заказчику. Недавно Верховный суд Башкирии приговорил Руслана Каипкулова, «заказавшего» киллеру родную мать к 23 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии особого режима. Тогда убийца по найму отправил на тот свет еще и родную сестру заказчика. Сам исполнитель также осужден, но получил более строгое наказание – его приговорили к пожизненному заключению.

В материалах Верховного суда Башкирии, по сути, полностью подтверждается версия следствия. Ранее «Комсомолка» уже писала об этом жутком случае, до глубины души потрясшем жителей тихого и спокойного тогда Сибая.

Как выяснилось в ходе следствия и было доказано в суде, ранее судимый за соучастие в убийстве прокурора города Руслан Каипкулов познакомился с исполнителем во время отсидки. Он предложил киллеру убить собственную мать, чтобы завладеть семейным бизнесом. С этой целью злоумышленник заплатил уголовнику 200 тысяч рублей и дал ключи от квартиры, где проживала бизнес-леди. Молодой мужчина просто заявил киллеру, что «мать нужно устранить, так как она мешает бизнесу». В итоге исполнитель задушил и пожилую женщину, и ее дочь, случайно вернувшуюся домой.

Поразительно, как хладнокровно сын общался с человеком, который лишил жизни его мать. Он в мельчайших подробностях описывал наемнику план убийства. Узнав, что киллер убил его сестру, молодой человек сам привез маму в квартиру, где над ней жестко расправились.

Примечательно, что мужчина сам якобы «нашел» тело сестры, наспех спрятанное в кроватке ее ребенка. После этого молодой человек разыграл целое представление со слезами и эмоциями, дабы попытаться запутать сыщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU