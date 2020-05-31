2020-05-31T15:19:13+03:00
Общество

Берегись линий электропередач: МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение

В ближайшие сутки погода в республике сильно испортится
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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В ближайшее время в Башкирии сильно испортится погода. По данным синоптиков, начиная с вечера воскресенья, 31 мая, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах пройдет град. Из-за высокой вероятности грозы МЧС по республике объявило штормовое предупреждение.

Согласно прогнозу Башгидрометцентра, ожидается шквалистое усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +15 градусов Цельсия, днем потеплеет до +18, +23 градусов, в юго-восточных районах до +28ºС. Как поясняют в пресс-службе МЧС по Башкирии, на отдельных участках автодорог во время дождя ухудшится видимость до 1-2 км.

МЧС по Башкирии предупреждает жителей республики: при грозе следует избегать появления рядом с линиями электропередач, стараться не приближаться к потенциально опасным промышленным объектам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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