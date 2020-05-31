«Идеальный «потеряшка»: в Башкирии спасатели нашли заблудившегося в лесу пенсионера

31 Май 2020 2020-05-31T16:00:31+03:00

Дедушка отправился за кислянкой и заплутал, но панике не поддался

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В минувшую субботу, 30 мая, в Белорецком районе Башкирии в лесу заплутал 75-летний пенсионер. Дедушка отправился за кислянкой на гору Мазара и заблудился в лесу. Как рассказали в госкомитете республики по ЧС, в службу спасения позвонила его дочь.

Приняв вызов, спасатели незамедлительно отправились на поиски дедушки. Как выяснилось в дальнейшем, с собой у пенсионера был мобильный телефон. Когда он понял, что не может найти выход из леса, то позвонил дочери и сообщил об этом.

- Это можно сказать идеальный «потеряшка». Был с телефоном, не паниковал, смог объяснить откуда вышел и в какую сторону двигался. Когда мы его обнаружили мужчина находился в удовлетворительном состоянии, - рассказали спасатели ГК ЧС по Башкирии.

К счастью, история завершилась благополучно. Сейчас жизни и здоровью пенсионера ничто не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU