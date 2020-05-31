2020-05-31T16:00:31+03:00
Происшествия

«Идеальный «потеряшка»: в Башкирии спасатели нашли заблудившегося в лесу пенсионера

Дедушка отправился за кислянкой и заплутал, но панике не поддался
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: гк чс по БашкирииФото: гк чс по Башкирии
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 30 мая, в Белорецком районе Башкирии в лесу заплутал 75-летний пенсионер. Дедушка отправился за кислянкой на гору Мазара и заблудился в лесу. Как рассказали в госкомитете республики по ЧС, в службу спасения позвонила его дочь.

Приняв вызов, спасатели незамедлительно отправились на поиски дедушки. Как выяснилось в дальнейшем, с собой у пенсионера был мобильный телефон. Когда он понял, что не может найти выход из леса, то позвонил дочери и сообщил об этом.

- Это можно сказать идеальный «потеряшка». Был с телефоном, не паниковал, смог объяснить откуда вышел и в какую сторону двигался. Когда мы его обнаружили мужчина находился в удовлетворительном состоянии, - рассказали спасатели ГК ЧС по Башкирии.

К счастью, история завершилась благополучно. Сейчас жизни и здоровью пенсионера ничто не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Высадили из лодки и оставили на обрыве: в Уфе спасли женщину, оказавшуюся посреди ночи на берегу реки
«Идеальный «потеряшка»: в Башкирии спасатели нашли заблудившегося в лесу пенсионера
«Мать нужно устранить»: парень из Башкирии устроил заказное убийство мамы, киллер расправился и с его сестрой
Берегись линий электропередач: МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение
В Башкирии юный мотоциклист вылетел в кювет и погиб
Житель Башкирии объявлен в федеральный розыск по подозрению в изнасиловании
В Башкирии из-за нарушений масочного режима закрыли еще четыре рынка
«Комсомолка» поздравляет сотрудников АО «БСК» с Днем химика
Стала известна личность героя, который спас двоих тонущих мальчиков в Башкирии
В Башкирии вновь увеличилось количество больных коронавирусом
В Башкирии планируют построить центр детской онкологии
В Уфе на один день пустят автобусы до городских кладбищ
Житель Уфы до смерти забил любовницу и бросил ее умирать в ванной
Жители Уфы просят мэрию принять меры против нашествия комаров
Стала известна судьба офисного здания в Уфе, которое выкупили власти Башкирии
Уфимка устроила себе спорный отдых и возмутила соседей
Коронавирус в Башкирии, последние новости на 31 мая: в Уфу прилетел министр здравоохранения России
В Уфе «наряжают» пчелу, встречающую гостей города
Глава Башкирии запретил выпускникам гулять на Последний звонок, как его отметили уфимские школьники
В Башкирии родители обнаружили тело новорожденной дочери
Вице-премьер Башкирии рассказала о девушке, которая не хочет работать за 18 тысяч в месяц
Школьницу из Башкирии, из-за которой возбудили уголовное дело по убийству, нашли в неожиданном месте
В МЧС Башкирии попросили выключать электроприборы