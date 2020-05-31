В Башкирии юный мотоциклист вылетел в кювет и погиб

31 Май 2020 2020-05-31T14:02:46+03:00

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В минувшую субботу, 30 мая, в Благовещенском районе Башкирии произошло ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, 19-летний байкер не справился с управлением и вылетел в кювет на 13 километре сельской дороги между Кушкулем и Осиповкой.

По данным дорожной полиции, в результате аварии парень, который управлял «Иж Планета-5» скончался на месте происшествия. Его 33-летняя пассажирка получила различные травмы и попала в больницу.

- Известно, что водитель не имел прав, кроме того, управлял транспортом, не зарегистрированным в установленном законом порядке. Начато разбирательство, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Всего по данным ведомства за прошедшие сутки на дорогах Башкирии произошло восемь автомобильных аварий, в которых погиб один человек и еще девять получили травмы. Сотрудники дорожной полиции зафиксировали более 2200 нарушений ПДД и задержали 61 нетрезвого водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU