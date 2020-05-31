2020-05-31T13:21:59+03:00
Происшествия

Житель Башкирии объявлен в федеральный розыск по подозрению в изнасиловании

Уроженец Белорецкого района республики скрылся от следствия
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба СКР по БашкирииФото: пресс-служба СКР по Башкирии
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Жителя деревни Азнагулово, что в Белорецком районе Башкирии, объявили в федеральный розыск – его подозревают в изнасиловании местной жительницы. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают Гадельшина Вахита Вадитовича, 1991 года рождения, сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

По версии следствия, он напал и надругался над женщиной в лесу близ деревни Азнагулово. Совершив акт насилия, он скрылся и был объявлен в розыск.

Сейчас подозреваемого в изнасиловании разыскивают сотрудники СКР по Башкирии. Сыщики проводят следственно-оперативные мероприятия и просят всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины связаться с ними по телефонам: 8 (347) 251-62-51 или 02 (с мобильного 102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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