2020-05-31T11:09:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии вновь увеличилось количество больных коронавирусом

Число заболевших на данный момент составило 3260 человек
Павел КРАЙНОВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Башкирии за прошедшие сутки количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией вновь увеличилось. На 31 мая 2020 года число заболевших в республике с официально подтвержденным диагнозом составляет 3260 человек. Как сообщают в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, за сутки было выявлено 75 новых случаев.

Также по информации Информационного центра, за сутки с полным выздоровлением из больниц по всей республике выписались 88 человек. Это самое большое количество за все время пандемии коронавируса в Башкирии.

К счастью, за последние сутки не было зарегистрировано ни одного летального случая. В Башкирии по-прежнему зарегистрировано 18 смертей от этой опасной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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