В Башкирии планируют построить центр детской онкологии

31 Май 2020 2020-05-31T10:28:37+03:00

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В минувшую субботу, 30 мая, в столицу Башкирии прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он приехал по приглашению властей Башкирии, чтобы поучаствовать в торжественном открытии нового инфекционного центра под Уфой. Строительство центра было завершено в рекордные сроки и совсем скоро он начнет принимать пациентов.

В ходе визита в Уфу руководитель минздрава России посетил Республиканскую детскую клиническую больницу. Там башкирские чиновники рассказали Мурашко о планах создать на базе РДКБ центр детской онкологии и гематологии. На эти цели из региональной казны уже выделили 22 млн рублей. Власти Башкирии заявили, что рассчитывают на поддержку из федерального центра.

- Вопрос гематологической помощи, помощи детям с онкогематологическими заболеваниями, безусловно, важен. Поэтому проект должен продвигаться. Он в высокой стадии готовности для принятия решения. Я вижу, что у проекта есть перспектива, - поддержал идею Михаил Мурашко.

ИСТОЧНИК KP.RU