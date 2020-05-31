В Уфе на один день пустят автобусы до городских кладбищ

31 Май 2020 2020-05-31T09:47:09+03:00

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Власти Башкирии сообщают, что перенесенный из-за коронавируса День поминовения состоится 6 июня. По задумке чиновников, в этот день жители республики всех вероисповеданий отправятся на кладбища, чтобы навестить усопших родственников. Чтобы горожане смогли добраться до погостов, «Башавтотранс» выделит дополнительные автобусы.

Как сообщают в госкомитете Башкирии по транспорту, дополнительные маршруты отправятся на Южное и Северное кладбища. В южную часть города поедут автобусы №№ 30 и 30к, они поедут от остановки «Округ Галле». Всего в этом направлении 29 автобусов совершат 180 рейсов.

На Северное кладбище автобусы маршрута №15 отправятся от остановки ДК УМПО. Всего в этом направлении будут ездить 25 автобусов, которые совершат 200 рейсов.

По данным госкомитета Башкирии по транспорту автобусы будут ездить с интервалом 5-10 минут. Первый рейс запланирован на 8:00, последний – на 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU