2020-05-31T08:48:44+03:00
Происшествия

Житель Уфы до смерти забил любовницу и бросил ее умирать в ванной

Изверга задержали сотрудники полиции
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На днях в одной из квартир на окраине Уфы разгрызалась настоящая кровавая драма. По предварительной информации 36-летний безработный, ранее судимый мужчина, избил свою возлюбленную и оставил ее умирать в ванной комнате. Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, сейчас изверг задержан.

По словам собеседника, несчастную женщину без признаков жизни обнаружили в ванной, на ее теле были множественные ссадины и кровоподтеки. Полицейские тут же задержали подозреваемого и доставили его в отделение. В момент приезда сотрудников правоохранительных органов он находился в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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