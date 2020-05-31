Жители Уфы просят мэрию принять меры против нашествия комаров

31 Май 2020 2020-05-31T08:24:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Недавно на сайте «Открытая республика», где принимают жалобы и обращения жителей Башкирии в адрес властей, появилось очередное сообщение о нашествии комаров. Жительница микрорайона Затон опубликовала просьбу в адрес минздрава республики и мэрии Уфы – срочно обработать улицы и дворы от этих надоедливых насекомых.

- Выйти на улицу после 18:00 невозможно. Комары поджидают возле подъездной двери, скамеек, установленных возле подъездов, возле зеленых насаждений. Управляющая компания дома по улице Полковника Меликова 16 сообщила, что в их обязанности не входит обрызгивание домов и дворов, - пишет женщина.

Фото: скриншот из обращения на портале «Открытая республика»

Сейчас обращение горожанки находится в работе. На сайте «Открытая республика» сообщается, что планируемая дата ответа на обращение – 23 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU