Уфимка устроила себе спорный отдых и возмутила соседей
Недавно в одном из городских сообществ Уфы в социальных сетях появились фото, которые многие горожане назвали провокационными. Автор поста в группе написал с возмущением, что стал очевидцем того, как полуобнаженная женщина загорает прямо посреди одного из дворов. На снимках и правда запечатлена женщина в открытом купальнике, которая спокойно лежит на траве.
Этот пост вызвал возмущение у жителей Уфы. Кто-то обрушился с оскорблениями на любительницу загара, а кто-то, напротив, поддержал женщину.
В каком именно районе Уфы загорала женщина не сообщается
- Молодец женщина, отдыхает, принимает витамин Д. А вам вместо того, чтобы про неё писать, рядом бы расстелили одеяло, - пишет в комментариях к посту жительница башкирской столицы.
Стоит отметить, что комментариев в поддержку любительницы загара было многократно больше, чем тех, где ее поведением возмущались.
ИСТОЧНИК KP.RU