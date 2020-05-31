2020-05-31T07:36:29+03:00
Общество

Уфимка устроила себе спорный отдых и возмутила соседей

Мнения горожан в социальных сетях разделились
Алексей Безгодов
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Недавно в одном из городских сообществ Уфы в социальных сетях появились фото, которые многие горожане назвали провокационными. Автор поста в группе написал с возмущением, что стал очевидцем того, как полуобнаженная женщина загорает прямо посреди одного из дворов. На снимках и правда запечатлена женщина в открытом купальнике, которая спокойно лежит на траве.

Этот пост вызвал возмущение у жителей Уфы. Кто-то обрушился с оскорблениями на любительницу загара, а кто-то, напротив, поддержал женщину.

В каком именно районе Уфы загорала женщина не сообщается

В каком именно районе Уфы загорала женщина не сообщается

- Молодец женщина, отдыхает, принимает витамин Д. А вам вместо того, чтобы про неё писать, рядом бы расстелили одеяло, - пишет в комментариях к посту жительница башкирской столицы.

Стоит отметить, что комментариев в поддержку любительницы загара было многократно больше, чем тех, где ее поведением возмущались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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