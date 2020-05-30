Коронавирус в Башкирии, последние новости на 31 мая: в Уфу прилетел министр здравоохранения России

30 Май 2020 2020-05-30T22:00:26+03:00

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 31 мая 2020 года, что известно на данный момент

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«КП-Уфа» продолжает информировать жителей республики о ситуации с распространением коронавируса в Башкирии. По состоянию на утро, 31 мая, в Башкирии насчитывается 3185 случай заражения COVID-19.

910 человек находятся на стационарах в больницах, им требуется постоянный надзор врачей. Еще 1141 человек получают лечение дома.

По данным минздрава, за сутки врачи провели в Башкирии больше 7 тысяч анализов на коронавирус. Всего с начала пандемии медики осуществили порядка 236 тысяч анализов.

В УФУ ПРИЛЕТЕЛ МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ

В минувшую субботу, 30 мая, в Уфе торжественно открыли новый инфекционный центр, в которому смогут получать лечение 470 пациентов, больных коронавирусом в Башкирии. Больницу построили за два месяца, а на ее открытие в башкирскую столицу прилетел лично министр здравоохранения России Михаил Мерешко.

Чиновник федерального масштаба осмотрел госпиталь, а позже ему показали еще несколько медицинских учреждений Уфы и организовали встречу медиками с студентами-волонтерами. Все это время его сопровождал Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU