2020-05-30T19:39:52+03:00
Общество

В Уфе «наряжают» пчелу, встречающую гостей города

Известный арт-объект украшают цветами
Рустем АХУНОВ
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Уфимские коммунальщики украшают арт-объект в форме пчелы, расположенный на въезде в город.

С приходом лета администрация Уфы украшает город цветами. Не стала исключением и самая необычная клумба в виде огромной пчелы, расположенная у столичного Монумента дружбы. В холодное время каркас огромного насекомого, обтянутого полиэтиленом, выглядит жутковато, но в теплые дни красиво расцветает посаженными внутри растениями.

В администрации города объяснили, что процесс украшения пчелы занимает много времени. Но уже через пару дней арт-объект предстанет перед уфимцами и гостями столицы во всей красе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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