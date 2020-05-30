Глава Башкирии запретил выпускникам гулять на Последний звонок, как его отметили уфимские школьники

30 Май 2020 2020-05-30T18:34:01+03:00

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Из-за того, что глава Башкирии запретил выпускникам гулять на Последний звонок, школьники отметили его в онлайн-формате.

К подобному варианту встреч ученики и преподаватели уже привыкли за непростую для них весну 2020 года. Напомним, что именно тогда у школьников и студентов вузов начался период дистанционного обучения.

Несмотря на виртуальность процесса, уфимские подошли к празднованию со всей серьезностью – девушки нарядились в пышные сарафаны, а парни в костюмы. Выпускники пообщались в формате «удаленки», а затем их поздравили чиновники уфимской администрации.

Сами же школьники и их учителя подготовили видеоролики, в которых рассказывали о жизни своих классов и школ.

ИСТОЧНИК KP.RU