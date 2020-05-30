В Башкирии родители обнаружили тело новорожденной дочери
В Ишимбайском районе Башкирии родители обнаружили тело своей новорожденной дочери.
По данным источника «КП-Уфа», все произошло поздним вечером 28 мая в Ишимбайском районе республики. Родители захотели перед сном проведать свою четырехмесячную дочь, и с ужасом обнаружили, что ребенок не дышит. Прибывшие на место врачи констатировали смерть малышки.
По предварительным данным, криминального следа в смерти ребенка нет. Известно, что у ребенка с самого рождения были проблемы с сердцем. Тем не менее, тело девочки забрали на экспертизу, которая установит истинные причины смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU