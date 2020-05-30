Школьницу из Башкирии, из-за которой возбудили уголовное дело по убийству, нашли в неожиданном месте

30 Май 2020 2020-05-30T14:59:57+03:00

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15-летнюю девочку из Башкирии, из-за пропажи которой возбудили уголовное дело по статье «Убийство», неожиданно для всех нашли в Оренбурге.

Новость о пропавшей школьнице из Благовещенского района появилась еще в начале мая. Было известно, девочка ушла из дома и перестала выходить на связь с близкими. Родственники обратились к полицейским, которые начали разыскивать беглянку. Дошло того, что стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Убийство» для того, что расширить возможности поиска девочки.

28 мая полицейским удалось найти школьницу живой в Оренбурге. Источник «КП-Уфа» сообщил, что в отношении ребенка не совершалось никаких противоправных действий. В скором времени беглянка вернется в Башкирию.

ИСТОЧНИК KP.RU