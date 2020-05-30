В МЧС Башкирии попросили выключать электроприборы
Спасатели Башкирии попросили граждан уходя из дома выключать электроприборы из-за сильного ветра.
По данным МЧС республики, в последний день мая на Башкирию надвигается сильный ветер, скорость порывов которого будет достигать 20 метров в секунду. Спасатели напоминают, что в такую погоду необходимо соблюдать правила безопасности – не выходить из дома без лишней необходимости, не прятаться от ветра под неустойчивыми конструкциями или деревьями, плотно закрывать окна и двери, а также выключать электроприборы уходя из дома.
Если непогода застала вас в городе, постарайтесь переждать ее в подъезде или другом крепком убежище.
ИСТОЧНИК KP.RU