В МЧС Башкирии попросили выключать электроприборы

30 Май 2020 2020-05-30T13:33:25+03:00

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Спасатели Башкирии попросили граждан уходя из дома выключать электроприборы из-за сильного ветра.

По данным МЧС республики, в последний день мая на Башкирию надвигается сильный ветер, скорость порывов которого будет достигать 20 метров в секунду. Спасатели напоминают, что в такую погоду необходимо соблюдать правила безопасности – не выходить из дома без лишней необходимости, не прятаться от ветра под неустойчивыми конструкциями или деревьями, плотно закрывать окна и двери, а также выключать электроприборы уходя из дома.

Если непогода застала вас в городе, постарайтесь переждать ее в подъезде или другом крепком убежище.

ИСТОЧНИК KP.RU