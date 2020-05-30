2020-05-30T12:16:07+03:00
Общество

Стало известно, зачем в Уфу прилетел министр здравоохранения России

Михаила Мурашко позвали на открытие инфекционного госпиталя
Рустем АХУНОВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вместе с Радием Хабировым открыл новый инфекционный госпиталь.

Напомним, что из-за сложной ситуации с распространением коронавируса, власти республики решили построить новый инфекционный госпиталь, который позволит разгрузить уфимские больницы, которые переформировали в ковидные госпитали. В итоге комплекс зданий построили за два месяца, проект курировал вице-премьер Андрей Назаров, до работы в правительстве Башкирии занимавшийся строительным бизнесом.

В пресс-службе Радия Хабирова рассказали, что первых больных госпиталь начнет принимать уже в понедельник, 1 июня. Всего центр на 100 боксов готов принять до 470 пациентов. Примечательно, что здание выполнено в форме цветка курая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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