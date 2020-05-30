2020-05-30T11:08:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии произошло увеличение больных коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом выросло до 3185 человек
Рустем АХУНОВ
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Фото: Андрей АБРАМОВ
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Число заболевших опасным коронавирусом в Башкирии за сутки увеличилось на 80 человек.

Похожие цифры ежедневного прироста фиксируются в республике всю неделю. Количество выявленных заболевших не превышает 100 человек, но вместе с этим фиксируется не менее 80 человек COVID-19.

По последним имеющимся в распоряжении редакции «КП-Уфа» данным от медиков, чаще всего новым коронавирусом в Башкирии болеют люди от 26 до 50 лет. Затем идет прослойка населения от 51 до 60 лет и от 61 до 80 лет.

За сутки в республике проводятся не менее 7 тысяч анализов на выявление COVID-19. Всего с начала пандемии врачи в Башкирии провели порядка 230 тысяч анализов. По данным экспертов портала «Стопкоронавирус», за 29 мая от коронавируса излечился 21 житель Башкирии.

Из-за опасности распространения вируса, власти республики идут на беспрецедентные меры. Так, глава региона Радий Хабиров пообещал увольнять директоров школ, в которых выпускники отметят Последний звонок в традиционном праздничном виде. В итоге школы начали проводить праздники в удаленном режиме – через приложения для видеосвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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