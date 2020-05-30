2020-05-30T10:50:24+03:00
Происшествия

В Башкирии работницу школы 5 часов насиловали в автомобиле

Женщина обратилась в полицию
Рустем АХУНОВ
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Над 43-летней работницей школьной столовой из Башкирии 5 часов издевался извращенец.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, жуткий случай с участием повара произошел ночью 27 мая. Вечером в среду женщину вывезли на автомобиле на окраину села в Белорецком районе республики. Какое-то время она находилась в салоне со своим обидчиком, а после он набросился на нее, и насиловал 5 часов. После совершения преступления извращенец скрылся. Примечательно, что ранее он уже был судим за изнасилование.

Ранним утром женщина рассказала всю правду стражам порядка. Полицейские сразу же приступили к поискам преступника. Судя по тому, что он бросил свой автомобиль, найти его будет несложно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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