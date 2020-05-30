2020-05-30T09:56:00+03:00
Общество

Обнародован список болезней, от которых чаще всего умирают жители Башкирии

На первом месте оказались заболевания системы кровообращения
Рустем АХУНОВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Башстате составили список болезней, от которых чаще всего умирают жители Башкирии.

Всего за два отчетных месяца (январь-февраль) из жизни ушли 8 230 граждан республики. Оказалось, чаще всего жители региона умирают от болезней системы кровообращения (2 934 случая), на втором месте новообразования в организме (1 231 случай), на третьем заболевания эндокринной системы (475 случаев), на четвертом болезни органов дыхания (450), а на пятом заболевания нервной системы (448).

Портал UfacityNews сообщает, что от старости за два месяца умерли 668 человек. Еще в 799 случаев эксперты затруднились назвать причину смерти. От инфекционных и паразитарных болезней умерли 136 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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