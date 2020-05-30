2020-05-30T09:35:47+03:00
Происшествия

За основу взято: уфимец за деньги обещал брату вернуть машину, которую сам же и угнал у него

В перипетиях родственных отношений пришлось разбираться полицейским
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Фото: МВД БашкирииФото: МВД Башкирии
Изменить размер текста:

В Уфе полицейские поймали жулика, который угнал автомобиль брата и пытался вернуть его родственнику за деньги.

Началось все с того, что 26-летний уфимец неожиданно для себя увидел, как его автомобиль выезжает со двора дома. Парень сразу же сообщил о случившемся полицейским. Вскоре объявился брат потерпевшего, который заявил, что сможет «решить» вопрос с пропажей автомобиля через своих знакомых в криминальных кругах. За помощь он попросил у родственника 130 тысяч рублей. Парень согласился, и отдал брату нужную сумму. В итоге машина вернулась хозяину, но в ней отсутствовала дорогая аудиосистема.

Вскоре после этого полицейские установили, что горе-родственник сам угнал автомобиль и безуспешно попытался продать его в соседнем регионе. Получив отказ, он решил получить хотя бы часть денег и заявил брату, что знает, как вернуть автомобиль. «Пропавшую» аудиосистему жулик сдал в ломбард. В итоге угонщика задержали оперативники полиции.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что мужчине грозит наказание сразу по трем статьям УКРФ – Угон без цели хищения, Мошенничество и Кража.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, зачем в Уфу прилетел министр здравоохранения России
В Башкирии произошло увеличение больных коронавирусом
В Башкирии работницу школы 5 часов насиловали в автомобиле
Обнародован список болезней, от которых чаще всего умирают жители Башкирии
За основу взято: уфимец за деньги обещал брату вернуть машину, которую сам же и угнал у него
В Уфе полностью перекроют улицу с автомобильным и трамвайным движением
«Визжала, как в ужастике!»: жительница Башкирии рассказала правду о ковидной больнице Санкт-Петербурга
Коронавирус в Башкирии, последние новости на 30 мая 2020 года: число инфицированных достигло 3105
В Башкирию приедет министр здравоохранения России
Стало известно, сколько жителей Башкирии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
В Уфе перекроют до июля одну из самых оживленных улиц
Под Уфой фура насмерть сбила молодого мотоциклиста
Житель Башкирии, рискуя жизнью, спас двух тонущих мальчишек
В Башкирии 507 медиков заразились коронавирусом на рабочем месте
В Уфе поиски 35-летнего мужчины завершились трагедией
В Башкирии многодетная семья чудом спаслась от гибели в пожаре
В Уфе 29 мая в инженерном лицее №83 им. М. С. Пинского УГНТУ состоялся большой праздник
ООО «БашРТС»: приём жителей возможен только по предварительной записи
В Башкирии целая семья оказалась в больнице из-за коронавируса
В Башкирии мужчина устроил шоу с самоподжиганием рядом со зданием мэрии