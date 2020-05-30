За основу взято: уфимец за деньги обещал брату вернуть машину, которую сам же и угнал у него

30 Май 2020 2020-05-30T09:35:47+03:00

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В Уфе полицейские поймали жулика, который угнал автомобиль брата и пытался вернуть его родственнику за деньги.

Началось все с того, что 26-летний уфимец неожиданно для себя увидел, как его автомобиль выезжает со двора дома. Парень сразу же сообщил о случившемся полицейским. Вскоре объявился брат потерпевшего, который заявил, что сможет «решить» вопрос с пропажей автомобиля через своих знакомых в криминальных кругах. За помощь он попросил у родственника 130 тысяч рублей. Парень согласился, и отдал брату нужную сумму. В итоге машина вернулась хозяину, но в ней отсутствовала дорогая аудиосистема.

Вскоре после этого полицейские установили, что горе-родственник сам угнал автомобиль и безуспешно попытался продать его в соседнем регионе. Получив отказ, он решил получить хотя бы часть денег и заявил брату, что знает, как вернуть автомобиль. «Пропавшую» аудиосистему жулик сдал в ломбард. В итоге угонщика задержали оперативники полиции.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что мужчине грозит наказание сразу по трем статьям УКРФ – Угон без цели хищения, Мошенничество и Кража.

ИСТОЧНИК KP.RU