2020-05-30T08:27:03+03:00
Общество

В Уфе полностью перекроют улицу с автомобильным и трамвайным движением

На участке пройдут долгожданные ремонтные работы
Рустем АХУНОВ
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В Уфе на улице Сун-Ят-Сена пройдут долгожданные ремонтные работы.

В городской администрации сообщили, что строители приступили к снятию старого слоя разбитого асфальта ранним утром 30 мая. Дабы не мешать местным жителям в рабочие дни, участок будет полностью перекрыт для движения автомобилей и электротранспорта до ночи 31 мая. Уже с 1 июня по улице вновь должны поехать автомобили.

Напомним, что эта улица является, по-сути, дублером всегда загруженной улицы Бакалинской. По Сун-Ят-Сена всегда удобно выезжать в сторону центра в час пик – на ней нет светофоров и плотность движения ограничивается только разбитой дорогой.

В мэрии просят уфимцев с пониманием отнестись к временным сложностям и заранее планировать маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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