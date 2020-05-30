В Уфе полностью перекроют улицу с автомобильным и трамвайным движением
В Уфе на улице Сун-Ят-Сена пройдут долгожданные ремонтные работы.
В городской администрации сообщили, что строители приступили к снятию старого слоя разбитого асфальта ранним утром 30 мая. Дабы не мешать местным жителям в рабочие дни, участок будет полностью перекрыт для движения автомобилей и электротранспорта до ночи 31 мая. Уже с 1 июня по улице вновь должны поехать автомобили.
Напомним, что эта улица является, по-сути, дублером всегда загруженной улицы Бакалинской. По Сун-Ят-Сена всегда удобно выезжать в сторону центра в час пик – на ней нет светофоров и плотность движения ограничивается только разбитой дорогой.
В мэрии просят уфимцев с пониманием отнестись к временным сложностям и заранее планировать маршрут движения.
ИСТОЧНИК KP.RU