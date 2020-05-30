«Визжала, как в ужастике!»: жительница Башкирии рассказала правду о ковидной больнице Санкт-Петербурга

30 Май 2020 2020-05-30T08:15:45+03:00

У молодой женщины после родов отняли ребенка и поместили на самоизоляцию

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Жительницу Стерлитамака поместили в ковидную больницу Санкт-Петербурга сразу после того, как ей сделали кесарево.

Галина рассказала, что родила малыша 7 мая в центре Алмазова, в северную столицу роженица специально чтобы попасть в эту больницу. Роды были сложными, поэтому ребенок появился на свет семимесячным через кесарево. Все прежние анализы на коронавирус у Галины были отрицательными, поэтому она начала постепенно начала готовиться к возвращению в Башкирию и даже купила обратный билет. Однако в последний момент врачи огорошили ее положительным результатом теста на COVID-19.

- Сижу готовая, а тут они заходят и говорят: «Никуда ты не полетишь!» - цитирует Галину питерский портал «MR-7».

В итоге медики предложили Галине два варианта – снять квартиру для самоизоляции или отправиться во временный ковидный госпиталь в Ленэкспо. Испугавшись за свое состояние после родов, Галина согласилась на последний вариант. В итоге все оказалось не так, как она ожидала.

- Здесь даже гинеколога элементарно нет! Это не больница, а какой-то ужасный лагерь, - возмущается Галина.

По словам женщины, из всех лекарств за два дня она получила лишь одну таблетку от кашля. Логично, что после сложных родов маме нужна помощь «женских» врачей, но, опять же по словам Галины, таких специалистов в госпитале нет.

- Одна женщина так визжала, как в ужастике, она кричала целый час, - сообщает жуткие подробности молодая мама.

Тем временем, малыш Галины идет на поправку и уже набрал 200 грамм веса. Сейчас женщина хочет поскорее покинуть госпиталь и наконец увидеть долгожданного первого ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU