В Башкирию приедет министр здравоохранения России

29 Май 2020 2020-05-29T22:36:34+03:00

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Уже завтра, 30 мая, в Башкирию с рабочим визитом впервые приедет министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Как сообщают РИА «Новости», он примет участие в торжественном открытии нового инфекционного госпиталя для пациентов с коронавирусом в поселке Зубово под Уфой, который выстроили за 55 дней.

Также в планах министра посетить и другие крупные здравницы – республиканский онкодиспансер, республиканский кардиологический центр, республиканскую детскую клиническую больницу. Кроме того, Михаил Мурашко выступит на видеоконференции, посвященной методам и особенностям лечения онкобольных в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU