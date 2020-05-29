2020-05-29T21:23:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 30 мая 2020 года: число инфицированных достигло 3105

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 30 мая 2020 года, что известно на данный момент
Яна БАЗЕКИНА
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Наибольшее количество заболевших ковидом в возрастной группе от 26 до 50 летНаибольшее количество заболевших ковидом в возрастной группе от 26 до 50 летФото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Башкирии остается стабильным – в среднем, 89- 90 новых ежедневных случаев. По состоянию на утро 30 мая в республике насчитывается 3105 зараженных коронавирусом, из которых 920 находятся в стационаре, а 1139 проходят лечение амбулаторно, поскольку зачастую болезнь у них протекает бессимптомно. Число выздоровевших также продолжает увеличиваться – сейчас с полным выздоровлением выписано уже 2059 жителей республики (+21 за сутки), число скончавшихся от COVID-19 по-прежнему составляет 18 человек.

В министерстве здравоохранения Башкирии отметили, что большая часть заболевших коронавирусом, это молодые люди в возрасте от 25 до 50 лет – они составляют 40% от общего числа инфицированных. Еще 24,1% - это люди в возрасте от 51 до 60 и 21% - от 61 до 80 лет. А вот заболевших среди детей и подростков, а также лиц старше 80 лет немного - не более 5 и 3 процентов соответственно.

Что касается маршрутизации, то наибольшее количество ковидных пациентов сейчас находятся в ГКБ №18 в Уфе – 147 человек. На втором месте находится городская больница в Нефтекамске с 74 пациентами, а на третьем – РКБ им. Куватова. Там проходят лечение от коронавируса 70 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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