2020-05-29T19:15:21+03:00
Общество

В Уфе перекроют до июля одну из самых оживленных улиц

Речь идет об участке улицы Комсомольской, где ведутся ремонтные работы
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Уфе перекроют часть одной из самых оживленных улиц. Речь идет об участке улицы Комсомольской – от улицы Бессонова до улицы Галле – его полностью по всем четырем полосам закроют для любого вида транспорта с 00.00 30 мая до 00.00 6 июля., уточнили в городской администрации. Такое ограничение вызвано ремонтными работами на этом участке.

Напомним, что реконструкция улицы Комсомольской началась еще в прошлом году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предполагается, что отремонтировано будет 3,84 км дороги, а реконструкцию планируется завершить до конца 2021 года. В уфимской мэрии отметили, что сейчас дорожные работы ведутся точно в срок, без отставания от графика. В свою очередь уфимцев просят потерпеть временные неудобства и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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