Под Уфой фура насмерть сбила молодого мотоциклиста
35-летний мужчина умер по дороге в больницу
Фото: республиканская Госавтоинспекция
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Сегодня днем, 29 мая, в Уфимском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и грузовика. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, все произошло на 10-м километре автодороги Дема-Затон. По предварительным данным столкнулись мотоцикл «Раптор» и грузовик «Скания». Очевидцы сразу же бросились на помощь и вызвали скорую помощь, но 35-летний мотоциклист скончался по пути в больницу от полученных травм.
- На месте аварии работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - уточнили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU