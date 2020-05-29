Под Уфой фура насмерть сбила молодого мотоциклиста

29 Май 2020 2020-05-29T18:10:25+03:00

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Сегодня днем, 29 мая, в Уфимском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и грузовика. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, все произошло на 10-м километре автодороги Дема-Затон. По предварительным данным столкнулись мотоцикл «Раптор» и грузовик «Скания». Очевидцы сразу же бросились на помощь и вызвали скорую помощь, но 35-летний мотоциклист скончался по пути в больницу от полученных травм.

- На месте аварии работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - уточнили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU