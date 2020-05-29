Житель Башкирии, рискуя жизнью, спас двух тонущих мальчишек

29 Май 2020 2020-05-29T17:05:24+03:00

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Житель Стерлитамака, рискуя жизнью, бросился в воду, чтобы спасти тонущих мальчишек. Как рассказали в городской администрации Стерлитамака, все случилось 27 мая, на реке Ашкадар. Двое мальчишек 9 и 12 лет решили искупаться, но выбрали неудачное и опасное место – в ста метрах от официального пляжа. В итоге ребята не справились с бурным течением и начали тонуть. К счастью, их заметил проходивший мимо мужчина, который, не раздумывая, бросился в воду. Он вытащил одного ребенка и позвал на помощь спасателей с пляжа, которые достали из реки второго мальчика. К счастью, ребята не успели серьезно наглотаться воды и отделались испугом.

- Мы напоминаем, что нахождение на пляже детей без сопровождения взрослых запрещено, - отмечает начальник аварийно-спасательной службы Михаил Цовбун. – А также просим отозваться молодого человека, который спас детей. Он оказался очень скромным и не сообщил нам своего имени. Хотим поблагодарить его.

Также спасатели напоминают, что до тех пор, пока над пляжем развевается черный флаг, купаться запрещено. Официально городской пляж откроется только после 10 июня, когда пройдет все необходимые проверки на безопасность и чистоту.

ИСТОЧНИК KP.RU