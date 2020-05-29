В Башкирии 507 медиков заразились коронавирусом на рабочем месте

29 Май 2020 2020-05-29T16:17:16+03:00

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В Башкирии 507 медицинских сотрудников заразились коронавирусом на рабочем месте. Об этом рассказали в региональном профсоюзе медиков, подчеркнув, что многие врачи и медсестры устали, третий месяц работая в авральном режиме. При этом в настоящий момент Фонд социального страхования выплатил только 13 работникам, переболевшим коронавирусом, страховые выплаты на общую сумму в 895 тысяч рублей, а заявки подавали 138 человек. Когда получат положенные выплаты (и получат ли вообще) остальные медработники – пока неизвестно.

Напомним, что страховые выплаты для медработников, зараженных во время работы в «красной зоне», составляют 68,8 тысяч рублей. Всего за апрель-июнь на выплаты врачам и младшему медперсоналу в Башкирии выделят более 2 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU