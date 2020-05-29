В Уфе поиски 35-летнего мужчины завершились трагедией

29 Май 2020 2020-05-29T15:11:32+03:00

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Печальные новости пришли от волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: пропавший 35-летний уфимец Александр Смирнов найден мертвым. Что именно стало причиной смерти молодого мужчины: несчастный случай, криминал или добровольный уход из жизни, волонтеры не стали уточнять.

Напомним, что Александра Смирнова разыскивали еще с 17 февраля: тогда днем мужчина вышел из дома и отправился по делам, но обратно уже так и не вернулся. Обеспокоенные тем, что Александр никогда ранее не пропадал без предупреждения, родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования родным Александра Смирнова.

ИСТОЧНИК KP.RU