В Уфе поиски 35-летнего мужчины завершились трагедией
Печальные новости пришли от волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: пропавший 35-летний уфимец Александр Смирнов найден мертвым. Что именно стало причиной смерти молодого мужчины: несчастный случай, криминал или добровольный уход из жизни, волонтеры не стали уточнять.
Напомним, что Александра Смирнова разыскивали еще с 17 февраля: тогда днем мужчина вышел из дома и отправился по делам, но обратно уже так и не вернулся. Обеспокоенные тем, что Александр никогда ранее не пропадал без предупреждения, родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам.
«КП-Уфа» приносит свои соболезнования родным Александра Смирнова.
ИСТОЧНИК KP.RU