В Башкирии многодетная семья чудом спаслась от гибели в пожаре

29 Май 2020 2020-05-29T14:12:16+03:00

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В Башкирии пожарный извещатель спас жизнь многодетной семье. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, накануне вечером загорелся двухэтажный кирпичный дом в селе Исянгулово Зианчуринского района, принадлежащий многодетной семье. Родители отлучились по делам, дети остались дома. Младшие играли внутри, а старший сын вместе с двоюродным братом возились на улице. Неожиданно они услышали сигнал пожарного извещателя, установленного в доме в прошлом году: ребята сразу же сообразили, что нужно вывести младших детей на улицу и оказались правы. Позже выяснилось, что на втором этаже дома начался пожар, и едкий дым быстро заполнил здание.

- На месте работали силы и средства МЧС России в количестве 2 единиц техники и 5 человек личного состава. Пострадавших нет. В результате пожара огнем повреждена комната в доме размером 2х3 м, - уточнили в пресс-службе экстренного ведомства, добавив, что причины возгорания сейчас предстоит выяснить дознавателю МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU