2020-05-29T13:27:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии целая семья оказалась в больнице из-за коронавируса

Семья находится в инфекционном изоляторе под присмотром врачей
Яна БАЗЕКИНА
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Врачи внимательно наблюдают за состоянием пациентовВрачи внимательно наблюдают за состоянием пациентовФото: Александр АБРАМОВ
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В Салаватском районе целая семья оказалась в больнице из-за заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает издание «На земле Салавата» со ссылкой на представителя районной администрации Гузель Сафиуллиной, сначала в больницу попала сотрудница Малоязовской ЦРБ вместе со своей семьей, а позже коронавирус подтвердился и у ее старшего сына-студента.

Сейчас вся семья находится в инфекционном отделении Месягутовской ЦРБ в селе Ариево. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Всего диагноз коронавирус официально подтвержден у восьми жителей Салаватского района. Кроме того, в больницу доставлен и сотрудник ГИБДД – у него диагностирована вирусная пневмония, сейчас его проверяют и на ковид. Известно, что он работал в одном экипаже вместе с супругом заболевшей медработницы.

Напомним, что ранее Радий Хабиров объявил о новом очаге коронавируса, который образовался в Салаватском районе. Там опасный вирус был выявлен у нескольких мигрантов, которые работали в тепличном хозяйстве в Усть-Катаве, а сами проживали в придорожной гостинице в Малоязе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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